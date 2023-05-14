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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من المعارضة التركية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

إعلان عاجل من المعارضة
إعلان عاجل من المعارضة التركية بشأن نتائج الانتخابات

قال نائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ تركيا، اليوم الأحد، إن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسير على نحو إيجابي.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر بالمعارضة التركية، بأن زعيم العارضة كليتشدار أوغلو متفوق على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفارق ضئيل.

تركيا.. أردوغان يتقدم على حساب كليشدار أوغلو بعد فرز 16.99% من الأصوات

فرز 25٪ من الأصوات.. أردوغان يتقدم على كيلتشدار بفارق كبير

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل على أكثر من 54٪ من الأصوات بعد معالجة أوراق الاقتراع من حوالي 25٪ من صناديق الاقتراع.

ووفقًا للبيانات الواردة، صوت أكثر من 39٪ من الناخبين لصالح منافسه الرئيسي كمال كيلتشدار أوغلو.

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