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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. أردوغان يتقدم على حساب كليشدار أوغلو بعد فرز 16.99% من الأصوات

أردوغان وكليتشدار
أردوغان وكليتشدار أوغلو

ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل على أكثر من 56٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بناءً على فرز الأصوات مع ما يقرب من 16.99% من صناديق الاقتراع.

وحصل منافسه، زعيم المعارضة، كمال كليشدار أوغلو، علي أكثر من 37 في المئة من الأصوات.

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ووعدت الهيئة العيا للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلاً، مشيرة إلي أنه يجب نشر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على 50 في المائة من الأصوات، فسيتم إجراء جولة ثانية في 28 مايو.

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