رسميا.. برشلونة بطل الدوري الإسباني بعد فوزه برباعية على إسبانيول

توج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخة، وذلك عقب اكتساحه لنظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من البطولة.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة ١١، ثم بالدي في الدقيقة ٢٠، وسجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة ٤٠ وأخيرا كوندي في الدقيقة ٥٣.

بينما جاء هدفين إسبانيول في الدقيقة ٧٣ عن طريق بوادو، ثم خوسيلو في الدقيقة ٩٢.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – بابلو جافي – روبرت ليفاندوفسكي.

ويتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني برصيد ٨٥ نقطة، قبل انتهاء المسابقة ب ٤ جولات، بينما يأتي فريق إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد ٣١ نقطة.