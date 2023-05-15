أول تعليق من مهيب عبد الهادي عقب تتويج برشلونة بالدوري الاسباني

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسالة إلي مشجعي نادي برشلونة عقب التتويج بالدوري الاسباني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مليون مبروك لمشجعين نادي برشلونة بعد التتويج بالدوري الاسباني”.

وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخة، وذلك عقب اكتساحه لنظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من البطولة.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة ١١، ثم بالدي في الدقيقة ٢٠، وسجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة ٤٠ وأخيرا كوندي في الدقيقة ٥٣.