عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مهيب عبد الهادي عقب تتويج برشلونة بالدوري الاسباني

مهيب عبدالهادي
مهيب عبدالهادي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسالة إلي مشجعي نادي برشلونة عقب التتويج بالدوري الاسباني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مليون مبروك لمشجعين نادي برشلونة بعد التتويج بالدوري الاسباني”.

وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخة، وذلك عقب اكتساحه لنظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من البطولة.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة ١١، ثم بالدي في الدقيقة ٢٠، وسجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة ٤٠ وأخيرا كوندي في الدقيقة ٥٣.

مهيب عبد الهادي نادي برشلونة برشلونة الدوري الإسباني بطولة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أحمد موسى يناشد الداخلية بحضور 70 ألف مشجع

كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

متنبئ برازيلي شهير يحذر من دلالة يوم تتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

بمكياج بسيط.. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ