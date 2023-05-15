عقب أنباء غضبه من الأهلي.. أفشة يستمتع بوقته من داخل الجيم

نشر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أفشة في صورة من أمام المرآة، وهو يستمتع بوقته من داخل الجيم، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

سر غضب أفشة في الأهلي وتفاصيل عدم مشاركته

وقال الإعلامي محمد شبانة، إن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كان غاضبا لعدم المشاركة في الفترة الماضية بسبب عدم المشاركة بصفة مستمرة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقد جلسة مع افشة وطالبه بالهدوء والتركيز والقتال على الفرصة مجددًا.

وواصل: "عبدالحفيظ أكد لأفشة أن هناك عناصر كانت بعيدة عن التشكيلة وعادت وظهرت بمستوى قوي، كما شارك مؤخرا مروان عطية وظهر بمستوى طيب، وطالبه بضرورة التركيز والتدرب بقوة من أجل المشاركة أساسيا".