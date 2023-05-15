كولر يفتح باب الرحيل أمام نجم جديد من الأهلي

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد مجدي أفشة قد يكون خارج حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات تليفزيونية أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وافق على رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الوسط عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضاف عبد الغني:" كولر فتح الباب لرحيل محمد مجدي أفشة ويري أن من الممكن حال وجود عرض قوي للتعاقد معه أن يرحل عن الفريق.

ويري عبد الغني أن هناك بدائل فى صفوف الأهلي مثل أحمد القندوسي يستطيع أن يلعب فى هذا المركز مع وجود لاعبي الوسط.

يذكر أن مارسيل كولر سبق وطالب برحيل برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين عن للأهلي بنهاية الموسم الجاري.