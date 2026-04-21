نتنياهو: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى ونقاتل قوات الشر في العالم مع الولايات المتحدة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مسجل إن ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني" يواصل القتال من أجل بقائه، في إشارة إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "نهضت كالأسد وقاتلت كالأسد"، مشيراً إلى أن تل أبيب وجهت "ضرراً بالغاً" للنظام في إيران، على حد وصفه، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في المنطقة.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى"، وأنها تخوض معركتها ضد ما وصفه بـ"قوات الشر في العالم" بالتعاون مع الولايات المتحدة، في إطار التحالف بين البلدين.