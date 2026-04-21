اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان

أرسلت القوات المسلحة اليونانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية وسفارة لبنان في أثينا، اليوم الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى لبنان، في إطار الجهود المستمرة لدعم هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة.

وذكرت وزارة الدفاع اليونانية أن البلاد تبرعت بمبلغ 300 ألف يورو للصندوق الإنساني للبنان التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبمبلغ 500 ألف يورو عبر منظمة الصحة العالمية لدعم النظام الصحي في لبنان، كما أرسلت ثلاث أطنان من المساعدات، حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه المبادرة تعكس دور البلاد كركيزة للاستقرار في شرق البحر المتوسط، مشيرةً إلى دعمها للحكومة والشعب اللبنانيين من خلال مساهمات ملموسة تتماشى مع الجهود الإنسانية الدولية.

وأصبح لبنان منغمسًا بشكل متزايد في أزمة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا، في ظل شن إسرائيل هجمات ضد حزب الله على طول الحدود الجنوبية للبلاد.