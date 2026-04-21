رداد: منصب المشاط بالأمم المتحدة إنجاز يضاف للكفاءات المصرية المشرفة دوليا

قدم حسن رداد، وزير العمل، خالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، بمناسبة صدور قرار أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيينها وكيلاً للسكرتير العام ومديراً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"..

وأكد وزير العمل أن هذا الاختيار الرفيع يعكس ما تحظى به الكفاءات المصرية من تقدير دولي واسع، ويجسد الثقة في قدرة الخبرات الوطنية على الإسهام الفاعل في قيادة ملفات التنمية وصناعة السياسات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي...وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للدكتورة رانيا المشاط بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، بما يواصل تعزيز الحضور المصري المشرف في المحافل الدولية، وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.