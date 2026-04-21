كالاس : الشرق الأوسط عند مفترق طرق .. واستئناف القتال يكلّف الجميع ثمنا باهظًا

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من أنه إذا تم استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران الليلة فإن الثمن سيكون باهظا على الجميع، مؤكدة ضرورة عقد جولة جديدة من المحادثات.

وقالت كالاس -في مؤتر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء- "إن منطقة الشرق الأوسط تقف عند مفترق طرق بين المخاطر والفرص، إذ أن وقف إطلاق النار في إيران ولبنان يصمد إلى حد كبير، لكن موعد انتهائه يقترب بسرعة، وإذا استؤنف القتال الليلة فإن الثمن سيكون باهظا على الجميع"، بحسب ما نشره الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن لبنان يدفع ثمنا باهظا لحرب لم يخترها، إذ فقد عدد كبير جدا من المدنيين أرواحهم في هذه الحرب، موضحة أن الاتحاد الأوروبي خصص 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية، كما يواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية ويعمل على إمكانية إرسال بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بإيران، ذكرت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شددوا على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض، وأن المرور عبر المضيق يجب أن يكون مجانيا، وأكدت أن أوروبا ستؤدي دورها في استعادة التدفق الحر للطاقة والتجارة حالما تسمح الظروف بذلك.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل عقوبات شاملة على إيران، إلا أن الوزراء توصلوا اليوم إلى اتفاق سياسي لتوسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل المسؤولين عن انتهاكات حرية الملاحة.

كما لفتت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون عن كثب مع الدول الخليجية للتصدي للطائرات الإيرانية المسيرة المستخدمة ضد دول منطقة الخليج، وأعربت عن رغبة الاتحاد في تعميق التعاون مع دول الخليج في مجالي الأمن والدفاع.

وذكرت كالاس أنه في ظل الصراع الراهن لا يمكن إغفال غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي داعم للشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أنها شاركت أمس في رئاسة اجتماعين ضما أكثر من 60 وفدا لإعادة طرح منظور سياسي لمستقبل حل الدولتين، موضحة أن تنفيذ خطة السلام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 هو الخيار الأمثل للمضي قدما.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي في الضفة الغربية، والدعوة إلى نزع سلاح حماس.



