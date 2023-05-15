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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتمالية إصابة مشجعي هذا الفريق بأمراض خطيرة .. طبيب مخ وأعصاب يحذر

طبيب يكتب روشتة بالتوقف
طبيب يكتب روشتة بالتوقف عن تشجيع الزمالك

وجه الدكتور يحيى النجار طبيب وجراج المخ والأعصاب، رسالة عاجلة لـ جماهير كرة القدم، قائلا :" ممنوع تشجيع الزمالك حفاظًا على صحتك وأعصابك واعلم أن صحتك بالدنيا .. عزيزي الزملكاوي جمد قلبك وشجع النادي الأهلي .. جرب هذا العلاج ولن تخسر شيئًا".

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وقال الدكتور يحيى النجار، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، إنه كتب هذا الأمر في روشتة خاصة به، وأن هذه الروشتة صحيحة، وأنها لنبذ الفرقة و التعصب بين جماهير النادي الأهلي و الزمالك.

وكشف أنه كتب هذه الروشتة، لكي ينصح فيها جماهير الزمالك بالتوقف عن تشجيع النادي، بالتزامن مع تلقي النادي خسائر متتالية، ونتائج غير مستقرة، آخرها الهزيمة من الإسماعيلي، وقبلها مستوى اللاعبين مع فريق بروكسي .

وأوضح أن هناك مشجعين لـ الزمالك قد يصابون بأمراض خطيرة " السكر و الضغط و أزمات قلبية و جلطات" بسبب خسائر فريقهم، موضحا أنه يعرف حالات أصيبت بالقلب و أمراض خطيرة.

وتابع: عدم الاستقرار فى الزمالك يسبب مشكلات صحية، ولذلك تشجيع الأهلي مطلوب، وعلى الجميع فى مصر تشجيع الأهلي".

وأوضح أنه "مشجع أهلاوي، ومحب لـ الزمالك، ويريد الجماهير بالكامل في صحة جيدة، وفكرة الروشتة للتوعية".

 

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