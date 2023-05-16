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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير كوريا يكشف آخر استثماراتهم في مصر الفترة الأخيرة

سفير كوريا في مصر
سفير كوريا في مصر

كشف سفير كوريا الجنوبية في مصر، آخر مستجدات الاستثمارات الكورية في مصر الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا في هذا السياق بشكل إيجابي.

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سفير كوريا الجنوبية يتحدث العربية ويكشف كيفية تعلم لغة المصريين


وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، أن يوجد الكثير من المصانع الكورية تعمل في مصر ،وتقدم منتجات إلكترونية مثل التليفزيونات وهواتف محمولة وغيرها.


وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن العام الماضي تعمقت الأعمال الكورية في مصر ، وتم الاتجاه لعمل محطة طاقة في محطة الضبعة.

 

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سفير كوريا الجنوبية يتحدث العربية ويكشف كيفية تعلم لغة المصريين

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