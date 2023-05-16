تتخطى الـ 5 آلاف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد فى دولة الإمارات يوم 20 من الشهر الحالي ، وذلك فى اطار سلسلة الحفلات التى تقوم بتقديمها خلال موسم الصيف .

وتبدأ سعر تذكرة حفل أنغام فى الامارات من 82.79 درهم اماراتي وهو ما يعادل 600 جنيه مصري ، لتصل الى 600 درهم اماراتي ، وهو ما يعادل مبلغ 5057.77 جنية مصري .

وكان قد افتتح النجمان أنغام و تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل الذي أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

قدم الحفل الإعلامي علي نجم، بينما تولى مهمة قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات.

ودشن الفنان تامر عاشور، الأمسية وقدم مجموعة كبيرة من أغنياته مثل دي حكاية وبياعة وهاجي على نفسي وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن الفنانة أنغام، شاركت بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

أشعلت أنغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

يذكر أن حفل روائع الموجي ، أقيم فى المملكة العربية السعودية ،وأحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق.

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل منهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على اهتمام كبير من قبل المشاهدين .