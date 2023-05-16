انخفاضات جديدة تلاحق الذهب ومفاجأة بـ عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم| أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16- 5-2023.

وقالت رشا مجدي إن أسعار الذهب هبطت، حيث انخفض سعر جرام الذهب 120 جنيه على مدار الأمس الإثنين، مؤكدة أن الجنيه الذهب شهد خسارة كبيرة بالأمس.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيهًا للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2290 جنيهًا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2617 جنيهًا للجرام

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18320 جنيه



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار

الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.53 جنيه للشراء و33.65 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.55 جنيه للشراء و 38.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.46 جنيه للشراء و 100.81 جنيه للبيع.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16 مايو

القاهرة : العظمى 34 والصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 18

الإسماعيلية: العظمى 34 والصغرى 21

الغردقة: العظمى 33 والصغرى 23

المنيا: العظمى 36 والصغرى20

سوهاج: العظمى 37 والصغرى21

أسوان: العظمى 39 والصغرى20

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم ذورة ارتفاعات الحرارة بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إلى جانب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم هناك ارتفاع عن الأمس بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري إلى 34 درجة مئوية، و39 درجة بجنوب الصعيد، موضحة أن الطقس يكون حار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة أو دافئ على السواحل الشمالية الشرقية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتصل الصغري إلى 21 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، وأجواء فترة الليل تكون لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء، تحديدا بالقاهرة الكبري والسواحل الشمالية للبلاد.

