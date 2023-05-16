حزب العدل يطالب بضرورة إنشاء شركات متخصصة للطيران ووضع حد أدنى لأسعار الفنادق

قال عبد الغني الحايس، ممثل عن حزب العدل، بضرورة إنشاء شركات متخصصة للطيران، والعمل على فتح أسواق جديدة للقطاع وذلك لدور القطاع الكبير في دعم الاقتصاد خاصة في ظل الأزمات الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

وتحدث ممثل حزب العدل عن ضرورة انشاء هوية سياحية، وانشاء مدينة علاجية سياحية في مصر، وتحديد أنواع السياحة العالمية، واختيار ما يناسب الدولة المصري وما يناسب امكانياتها، معقبا:" نحتاج العمل وفق خطة محكمة للارتقاء بالقطاع".

ونوه الحايس لأهمية وضع حد أدنى لأسعار الفنادق والمنتجعات وتقديم تخفيضات في ظل المنافسة من الدول العالمية مطالبا بضورة التوسع من الناحية التشريعية وسن قوانين من شانها خدمة القطاع.

وأشار ممثل حزب العدل إلى ضرورة ضم وزارة السياحة والطيران في وزارة واحدة، مع وضع استراتيجية مستقبلية للسياحة المصرية.

واختتم الحايس حديثه:" جئنا لنتحدث تحت مظلة واحدة من اجل الوطن، بالحوار الوطني .. لذلك أطالب بالإفراج عن كافة المحبوسين .. كلنا شركاء في الوطن".