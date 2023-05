شاهد.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي قبل انطلاق فعالياته

ظهرت لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي مجتمعين قبل بدء فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان الاشهر ، حيث حرصوا على التقاط الصور معاً .

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد.

تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري، وتشهد هذا العام حضورا عربيا قويا، وأفلام تعرض وتنافس لأول مرة في مسابقاته المختلفة.

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرين كورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

نجوم مهرجان كان

ستشهد السجادة الحمراء لمهرجان كان هذا العام، مررو عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم أبطال فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon خاصة ليوناردو دي كابريو، وربرت دي نيرو، وهو من أهم الأعمال المنتظرة هذا العام.

من المتوقع أيضا أن يحضر كل من هاريسون فورد ومادس ميكلسن، وفيبي والر بريدج وأنتونيو بانديراس لحضور عرض الجزء الأخير من ملحمة إنديانا جونز الشهيرة، Indiana Jones and the Dial of Destiny.

ومن مفاجآت مهرجان كان هذا العام هو حضور جوني ديب حفل الافتتاح، الذي يشهد عرض فيلمه Jeanne du Barry، ويقدم فيه شخصية لويس الخامس عشر.

وينتظر الجميع رؤية توم هانكس وسكارليت جوهانسون ومارجو روبي، وإدوارد نورتون لحضور عرض فيلمهم الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود.

وسيحصل مايكل دوجلاس على سعفة الشرف الذهبية في مهرجان كان تحية لمسيرته الرائعة والتزامه بالسينما، وذلك بتكريمه في حفل الافتتاح يوم الثلاثاء 16 مايو.

مايكل دوجلاس قدم مسيرة فنية استمرت على مدار ٥٠ عاما، ويحصل على السعفة الذهبية بعد أسماء كبيرة في مجال السينما أبرزهم فورست ويتكر ، وجودي فوستر ، وجان بيير لود ، وأغنيس فاردا.