قبل أيام من انطلاقه .. معلومات عن النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عربي قوي من الأفلام التي تعرض لأول مرة، ويقام في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري.

تكريم مايكل دوجلاس

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الفنان المخضرم مايكل دوجلاس لمنحه السعفة الذهبية.

وسيحصل مايكل دوجلاس على سعفة الشرف الذهبية في مهرجان كان تحية لمسيرته الرائعة والتزامه بالسينما، وسيقوم المهرجان بتكريمه في حفل الافتتاح يوم الثلاثاء 16 مايو .

مايكل دوجلاس قدم مسيرة فنية استمرت على مدار ٥٠ عاما، ويحصل على السعفة الذهبية بعد أسماء كبيرة في مجال السينما أبرزهم فورست ويتكر ، وجودي فوستر ، وجان بيير لود ، وأغنيس فاردا.

مقدمة حفلي الافتتاح والختام

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الممثلة الفرنسية كيارا ماستروياني لتقديم حفلي افتتاح وختام النسخة 76.

كيارا ماستروياني هي ممثلة فرنسية من أصول إيطالية، شاركت في فعاليات مهرجان كان لأول مرة عام 1995، وفازت بجائزة في مسابقة نظرة ما عام 2019، عن دورها في فيلم Chambre 212.

لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما

اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد مسيرة فنية ناجحة.

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره.

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" التي تقيم أفلاما فنية لشباب صناع السينما، كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، الممثلة الألمانية باولا بير، المخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

اختارت إدارة مهرجان كان الدولى السينمائي المخرجة المغربية مريم التوزاني عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي، كما ضمت لجنة التحكيم كلا من الممثلين بول دانو وبري لارسون، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرج البريطاني الزامبي رونجانو نيوني، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو.

أفلام عربية في مهرجان كان

تشهد النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حضورا ومشاركة عربية متميزة من خلال عدد من الأعمال من عدة دول عربية أبرزها السودان والأردن وتونس.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى اختيار الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبرى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

واختير فيلم "وداعا جوليا"، السوداني للمنافسة والعرض ضمن أعمال مسابقة نظرة ما، وينتمي الفيلم إلى الدراما الاجتماعية مع جانب تشويقي لها طابع مستلهم من السينما الواقعية، يبرز الجوانب المتعددة للثقافة السودانية التي لم يسبق لها العرض على شاشة السينما من قبل.

كما يشهد الفيلم الروائي الأردني إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وينافس في قسم أسبوع النقاد، ليكون أول فيلم أردني ينافس في تاريخ المهرجان الفرنسي الأهم وهو الفيلم الروائي الطويل لمخرجه بعد عدة أفلام قصيرة أنجحها فيلم الببغاء الذي شارك في عشرات المهرجانات وحصد الجوائز.