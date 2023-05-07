طرح البوستر الرسمى لفيلم وداعًا جوليا بعد إعلان مشاركته فى مهرجان كان

أطلق المخرج السوداني محمد كردفاني، البوستر الرسمي لفيلمه «وداعًا جوليا» قبل أسبوعين فقط من عرضه الأول عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقام في الفترة من 16 إلى 27 مايو.

وتصدر البوستر بطلتا الفيلم إيمان يوسف وسيران رياك.

وينافس فيلم «وداعا جوليا» في قسم «نظرة ما»، وهو أول فيلم سوداني يشارك في تاريخ المهرجان الأشهر عالميًا، وسيحصل وداعًا جوليا على عرضين بحضور محمد كردفاني وثنائي الإنتاج أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة، وعدد من أبطال وصُناع الفيلم وممثلين من شركات الإنتاج والتوزيع.

فيلم وداعا جوليا

فيلم وداعا جوليا

فيلم وداعا جوليا ينتمي الى الدراما الاجتماعية مع جانب تشويقي لها طابع مستلهم من السينما الواقعية، يبرز الجوانب المتعددة للثقافة السودانية التي لم يسبق لها العرض على شاشة السينما من قبل، وذلك من خلال جميع عناصر الفيلم سواء الموسيقى أو طاقم العمل أو أسلوب التصوير.

ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

ويضم الفيلم فريق عمل مكون من مدير التصوير بيير دي فيليرز الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز الفيلم الأوروبي عن الفيلم القصير Mthunzi، ومونتاج هبة عثمان الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جمعية الفيلم المصري عن فيلم خارج الخدمة كما قامت بمونتاج فيلم «ستموت في العشرين» وفيلم «المرهقون» للمخرج عمرو جمال، بينما تصميم شريط الصوت لرنا عيد التي شاركت في عدة أعمال مهمة من بينها القضية رقم 23 وستموت في العشرين.

وتصميم أزياء محمد المر الذي ترك بصمته على مجال الأزياء السوداني وصناعة الأفلام من خلال المشاركة في فيلمين هما ستموت في العشرين والفيلم القصير الست.