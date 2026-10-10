الجيش السوداني يستعيد السيطرة على أبو زعيمة بولاية شمال كردفان

نجحت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في استعادة السيطرة على منطقة أبو زعيمة الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في المنطقة، في تطور ميداني جديد ضمن المواجهات المستمرة بالولاية.

وتكتسب منطقة أبو زعيمة أهمية ميدانية بالنظر إلى موقعها الجغرافي في شمال غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وارتباطها بالنطاق الجغرافي المحيط بعدد من المناطق والمحليات، من بينها حمرة الشيخ وأم بادر.

وجاءت التطورات المتعلقة بالمنطقة في ظل استمرار العمليات العسكرية بشمال كردفان، حيث تمثل السيطرة على المواقع ذات الأهمية الجغرافية عاملاً مؤثراً في حركة القوات وتطورات الميدان، خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.