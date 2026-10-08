مصطفى بكري: الجيش السوداني يحقق تقدما ميدانيا والشعب متمسك بعودة الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الجيش السوداني كثّف عملياته العسكرية على أكثر من جبهة، محققًا تقدمًا ميدانيًا وسيطرة على عدد من المواقع والمناطق المهمة في السودان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مؤشرات على إحكام الجيش السوداني سيطرته على العاصمة الخرطوم وأم درمان، إلى جانب سيطرته على مناطق واسعة في ولايات الشمال والوسط، فضلًا عن إحراز تقدم في عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتابع أن الجيش السوداني يواصل تحقيق الانتصارات على الأرض، مؤكدًا أن الشعب السوداني يتمسك بكل قوة وإيمان بوحدة وطنه واستعادة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى عودة الدولة السودانية واستقرارها من جديد.

وحدة السودان وسيادته واستقلاله

وأشار إلى أن تماسك الشعب السوداني ودعمه لمؤسسات الدولة يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقلاله.