قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
«منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي».. مدرس تاريخ يُثير الجدل بتصريحات عن تحرير المرأة
ترامب يطالب روسيا بمزيد من المعلومات حول وفاة مرتبطة باشتباه في الطاعون
مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السودان يضع قواعد جديدة لاستيراد السيارات ويحدد عمر المركبات والغرامات

السودان
السودان
كريم عاطف

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج حزمة جديدة من الضوابط الخاصة باستيراد السيارات، موضحا شروط الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 285، في إطار تنظيم دخول المركبات إلى البلاد بالنسبة للمغتربين والفئات المستفيدة من القرار.

وأكد الجهاز استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة بشكل عام، مع اعتماد سنة الموديل بدلا من سنة الصنع عند تحديد العمر المسموح به للمركبة.

وتشمل أبرز القواعد الجديدة السماح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لـ10 ركاب فأكثر، بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، بينما تعامل سيارات البيك أب المعروفة باسم البكاسي معاملة السيارات الصغيرة، ويحدد عمرها المسموح به بـ7 سنوات كحد أقصى.

كما يسمح القرار باستيراد سيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، باستثناء البيك أب سقل كاب ودبل كاب، على ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات، إلى جانب السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند 8705، بشرط ألا يزيد عمرها على 10 سنوات.

وتسري الاستثناءات الخاصة بالسيارات الصغيرة المستعملة المخصصة للاستخدام الشخصي على 4 فئات، هي الدبلوماسيون والمبعوثون والمعارون والمغتربون، وفقا للشروط المحددة لكل فئة.

وبالنسبة للمغتربين، يشترط أن تكون العودة إلى السودان نهائية، وألا تقل مدة العمل خارج البلاد عن 5 سنوات متواصلة، فيما حددت ضوابط خاصة لمن تجاوزت مدة اغترابهم 15 عاما، على أن تستمر الاستفادة من الاستثناء لمدة عام واحد من تاريخ العودة النهائية.

ولا يسمح لمن استفاد من القرار بالتصرف في السيارة بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة لمدة عامين من تاريخ دخولها السودان، كما يسمح للشخص باستيراد سيارة واحدة فقط طوال حياته.

وفرض القرار غرامات على السيارات وفقا لعمر الموديل، تبدأ من السنة الرابعة للسيارات الصغيرة بنسبة 10%، وترتفع إلى 15% ثم 20% للسنة السادسة و25% للسنة السابعة.

أما سيارات نقل الركاب فتبدأ غرامة الموديل من السنة الرابعة بنسبة 5%، ثم 10% للسنة الخامسة، بينما تبدأ الغرامة على سيارات نقل المواد من السنة السابعة بنسبة 5%، وتصل إلى 15% في السنة العاشرة.

كما حدد القرار غرامات السيارات المتخصصة بدءا من السنة التاسعة، بواقع 5% ثم 10% و15% للسنة الحادية عشرة.

وتضمن القرار معالجة أوضاع السيارات الموجودة في الموانئ البحرية والتي تجاوزت أعمار موديلاتها الحدود المحددة، من خلال تخليصها مقابل غرامة تبلغ 50% من القيمة، بشرط استكمال الإجراءات خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وإلا خضعت لقانون الجمارك.

استيراد السيارات استيراد السيارات المستعملة السيارات المستعملة السودان استيراد السيارات في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

محمود عاشور.

زلزال داخل لجنة الحكام.. أحمد شوبير يعلن استقالة محمود عاشور.. ننتظر التأكيد

لمحمد الشناوي

الشناوي السد العالي.. جماهير الأهلي تحتفي بالحارس عقب خماسية بترول أسيوط

محمد صلاح

محمد صلاح على رأس قائمة تاريخية لجوائز الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

بالصور

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد