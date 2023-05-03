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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيارا ماستروياني.. تعرف على مقدمة حفلي افتتاح وختام مهرجان كان

كيارا ماستروياني
كيارا ماستروياني

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الممثلة الفرنسية كيارا ماستروياني لتقديم حفلي افتتاح وختام النسخة 76، المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري.

 

كيارا ماستروياني هي ممثلة فرنسية من أصول إيطالية، شاركت في فعاليات مهرجان كان لأول مرة عام 1995، وفازت بجائزة في مسابقة نظرة ما عام 2019، عن دورها في فيلم Chambre 212.

 

 

جون سي رايلي 

 

اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة. 

 

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره. 

 

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" التي تقيم أفلاما فنية لشباب صناع السينما، كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، الممثلة الألمانية باولا بير، المخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.

 

وعبر جون سي رايلي في بيان له، عن سعادته باختياره رئيسا للجنة تحكيم مسابقة نظرة ما ووصفه بأنه شرف كبير، مشيرة إلى أن مهرجان كان شهد العديد من اللحظات التي غيرة حياته، واحتفال خلاله بعيد ميلاده الخمسين. 

 

تنظر لجنة تحكيم نظرة ما في مهرجان كان هذا العام إلى 20 عملا فنيا، من بينها 8 أفلام هم التجارب الأولى لصناعهم من بينها أعمال عربية. 

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