خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية والاستراتيجية من جولة الرئيس في كوريا وماليزيا

كشف الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، دلالات جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كوريا الجنوبية وماليزيا، مشيرًا إلى ما تحمله الزيارات من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة بين مصر والدولتين.

وقال أحمد الشحات، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الزيارات تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أهمية هذه الجولة تبرز في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التعامل مع الصعوبات الحالية يتطلب البحث عن فرص جديدة للتعاون والشراكة، والاستفادة من العلاقات الدولية في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية أوسع أمام مصر.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي تحمل دلالات مهمة، في ضوء توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها الدولية وتنويع شراكاتها الاقتصادية، بما يساعد على استقطاب استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مختلف المجالات.

وأشار الشحات إلى أهمية ماليزيا باعتبارها دولة ذات مكانة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن العلاقات معها تتيح فرصًا للتعاون في مجالات متعددة، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تكنولوجية يمكن لمصر الاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن التعاون مع ماليزيا في المجالات التكنولوجية والاستثمارية يمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات وجذب الشركات والاستثمارات التي تدعم توجه الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا، بما ينعكس على القدرات الاقتصادية والتنافسية لمصر.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع كوريا، لفت خبير الأمن الإقليمي إلى أهمية التعاون المشترك في مجال الدفاع، موضحًا أن هذا المسار يعكس تنوع مجالات الشراكة بين البلدين، إلى جانب وجود فرص للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وشدد الشحات على أن لكل دولة من الدول التي شملتها الجولة طبيعة خاصة من المصالح والإمكانات التي يمكن البناء عليها، وهو ما يجعل التعامل مع كل شراكة وفقًا لأولوياتها أمرًا مهمًا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

واختتم بأن التحرك المصري نحو تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين يتيح فرصًا لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية، بما يساعد على التعامل مع التحديات الراهنة وفتح مسارات جديدة للتنمية.