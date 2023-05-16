تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

تشهد حالة الجو، خلال الفترة الأخيرة تقلبات كثيرة، فاليوم الواحد قد نشهد أكثر من متغير في الأحوال الجوية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة من فصل الربيع، من مواصفاتها التقلبات، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة عن الأمس من درجتين لـ3 درجات على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن اليوم يعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل ستسجل 21 درجة مئوية خصوصا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، مشيرة لوجود نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مما يشعرنا بالأجواء اللطيفة خلال فترات الليل، مما يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وفترات الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أنه متوقع اليوم وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وبالتحديد بالسلوم ومطروح، ونسب الحدوث لا تتجاوز 20%، ومتوقع غدا الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية وجنوب البلاد تسجل 40 درجة مئوية، ومع يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام مع انخفاض بدرجات الحرارة فترة النهار وفترات الليل.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون الشبورة المائة ساعات الليل المتأخر وفي فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتكونت بالفعل الساعات الماضية وبدأت تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل الأيام المقبلة والاهتمام باصطحاب جاكيت خفيف.

