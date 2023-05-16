نعمة سعيد تحرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توجت الرباعة نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا، والمقامة حاليًا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات التأهيلية لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، وأحد المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024، كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.

وتشارك مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 11 لاعبًا ولاعبة وهم: كريم كحلة وإسلام أبو الوفا وياسر أسامة ومحمود حسني ومحمد سليم وعبدالرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وسمر حبشي وفاطمة صادق وحليمة عبدالعظيم.