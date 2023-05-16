عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نعمة سعيد تحرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

نعمة سعيد
نعمة سعيد

توجت الرباعة نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا، والمقامة حاليًا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات التأهيلية لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، وأحد المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024، كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.

وتشارك مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 11 لاعبًا ولاعبة وهم: كريم كحلة وإسلام أبو الوفا وياسر أسامة ومحمود حسني ومحمد سليم وعبدالرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وسمر حبشي وفاطمة صادق وحليمة عبدالعظيم.

نعمة سعيد منتخب مصر لرفع الأثقال رفع الاثقال بطولة افريقيا تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يستقبل عزاء شقيقه بمقابر العائلة بشبرامنت| فيديو وصور

نعمة سعيد تحرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

البحوث الفلكية توضح حقيقة اقتراب كويكب ضخم يصطدم بالأرض

بلاش التعرض لـ الشمس هتوصل 40| الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس الامريكي بايدن ومكارثي سيعقدان اجتماع لأيجاد حل بشأن ارتفاع سقف الديون

هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام.. أمين الإفتاء يوضح الضوابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

فيديو

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

أهلاوى ولا زملكاوى..رحلة عادل إمام لاعبا ومدربا ومعلقا

ياسمين الخطيب تطلق قذائف على الهواء: لو الشرع يسمح هتجوز 10 رجالة|"فيديوجراف"

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ