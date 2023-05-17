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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم رفع السبابة في التشهد وهل يجب النظر إليها؟.. دار الإفتاء ترد

رفع السبابة في التشهد
رفع السبابة في التشهد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حكم رفع السبابة في التشهد وهل يجب النظر إليها؟

وأجاب على السؤال، الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن رفع السبابة من هيئات الصلاة وكذلك النظر إلى السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة.

 

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وأشار إلى أن الصلاة تنقسم إلى أركان لابد أن نأتي بها ولو لم نأت بها بطلت الصلاة، وهذه الأركان: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام مع القدرة، الركوع، السجود، القيام بعد الركوع، القيام بين السجدتين، السجدة الثانية، التسليم.

كما أن الصلاة لها مجموعة من السنن ولو فقدنا أحدها علينا فقط سجود السهو لجبر هذا النقصان في الصلاة، وهذه السنن: عند الشافعية الدعاء في صلاة الفجر، وكذلك الجلوس للتشهد الأوسط.


كما أن هناك هيئات للصلاة، ولو لم نأت بها فلا شئ علينا على الإطلاق، والهيئات، قراءة السورة في الصلاة سواء في الركعات الاولى أو في غيرها، تكبيرة الانتقال، التسبيح في الركوع والسجود.

 

 


تحريك الاصبع يجنن الشيطان
 

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المصلي حينما يحرك الأصبع أثناء التشهد فهو كالمطرقة ينزل على الشيطان، قائلا: "الشيطان بيتجنن من الحركة دي".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الحديث الشريف نص على ذلك وقال: "فإنها أشد على الشيطان من المطرقة".

وأشار إلى أن هذه الحركة تعتبر من مقاومة الشيطان في الصلاة، والنظر إلى الأصبع الذي يتحرك يساعد على التركيز في الصلاة.

ونصح علي جمعة، لعلاج السهو أثناء الصلاة، بألا يغمض عينيه ، لأن تغميض العينين، يذهب ويشرد الفكر إلى كل مكان وزمان.

وتابع: النظر إلى موضع السجود يكون أثناء الوقوف، أما أثناء الركوع، فقال العلماء على المسلم أن ينظر إلى قدمه "الصباع الكبير" وأتوا بهذا الموضع بشكل افتراضي لتحديد موضع يساعد على التركيز لأنه لا يوجد نص يقول ذلك.

وأوضح، أن المصلي ينظر في موضع السجود أثناء الوقوف، وعلى قدمه أثناء الركوع، ولكن في السجود ينظر إلى أرنبة الأنف، وأثناء التشهد ينظر إلى أصبع التشهد الذي يتم تحريكه وليس إلى موضع السجود.

 

دار الإفتاء رفع السبابة التشهد الصلاة هيئات الصلاة

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