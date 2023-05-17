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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقد غير مسبوق للاستثمار.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

صدى البلد

 

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، قام بتكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي في ذكرى إنشاء الاتحاد، مؤكدًا أنه أحد الشخصيات الرائعة في الرياضة المصرية ويتواجد في أعلى المناصب الدولية.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الدكتور حسن مصطفى موجود منذ 24 عامًا في الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويحظى بثقة العالم، وهو واجهة مشرفة لنا".

وأضاف: "شركة الكرة بالنادي الأهلي قامت بتوقيع عقد مع شركة جرينتا التي تستثمر في المنتج الرقمي (تكنولوجيا العصر) ولدينا أحد العقول المميزة في هذا المجال وهو خالد عبدالقادر عضو الشركة والذي سبق وكان مديرًا لشركة مايكروسوفت".

وواصل: "النادي الأهلي لديه عدة شركات، وتم توقيع عقد غير مسبوق للاستثمار في المنتج الرقمي، الذي يعتمد على شعبية النادي وعدد متابعيه وجماهيره، والأهلي يستحوذ على شعبية كبيرة في كرة القدم، وكل العمل يتركز حول استغلال شعبية النادي من خلال منتجات الجماهير، وأن يتاح للجماهير فرصة التواصل وتحقيق المتعة لهم من خلال النادي".

وزاد: "الأهلي يستفيد من تجارب مؤسسات دولية كبيرة، وأحمد حسام عوض أيضًا لديه خبرات واتصالات كبيرة والشركة تضم عددًا من الكوادر المميزة، وسوف يتم الاستفادة من صفحات النادي عبر السوشيال ميديا وما يستجد من أمور تكنولوجية آخرى مثل نادي مانشستر يونايتد الذي يمتلك 600 مليون متابع عبر حساباته، ونحن سنكون أول نادٍ مصري وإفريقي وعربي يتجه نحو التفاعل الرقمي".

وأتم: "المنتج الرقمي سيجلب مداخيل مالية جديدة، وسيتم طرحه خارج مصر أيضًا، وسيجعل الجاليات ترتبط بشكل أكبر مع النادي الأهلي، وهناك أفكار كثيرة، وسيتم العمل على زيادة منصات النادي، ولن أكشف المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، لكنها مفاجآت كثيرة بالطبع".

الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي لكرة اليد الأهلى الدكتور حسن مصطفى الرياضة المصرية

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