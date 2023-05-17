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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرب شمال شرم الشيخ.. بيان عاجل لـ الأردن بشأن زلزال خليج العقبة

زلزال
زلزال

أعلن مرصد الزلازل الأردني، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 ريختر على بعد 110 كلم جنوب مدينة العقبة/ خليج العقبة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال رئيس المرصد غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 10:06 مساء بتوقيت الأردن، وقع على عمق 20 كلم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه قد سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد الثلاثاء، زلزالًا في تمام الساعة 10:05 دقيقة مساء، على بعد 111 كيلو متر شمال شرم الشيخ.

وأضاف القاضي أن قوة الزلزال بلغت 4.37 ريختر على خط عرض 28.79 شمالًا، وخط طول 34.74 شرقًا وعمق 20.73 كم.

ولفت إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

الأردن الزلزال زلزال الشبكة القومية لرصد الزلازل مرصد الزلازل الاردني

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