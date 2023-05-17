إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

تعتبر محافظة البحر الأحمر واحدة من المحافظات الساحلية المهمة في جمهورية مصر العربية، حيث تشتهر بجمال شواطئها وتعدد الفعاليات السياحية، وعلى مدى السنوات الماضية، قدّم محافظ البحر الأحمر جهودًا استثنائية لتحسين الخدمة الصحية بالمحافظة، والتي أسهمت في طفرة صحية ملحوظة بفضل جهود وخطط زمنية وجدول أعمال مدروس طبقًا للأولويات.

فشهدت محافظة البحر الأحمر في مصر تحسنًا ملحوظًا في الخدمات الصحية فيعتبر المحافظ اللواء عمرو حنفي رمزًا للتفاني والتفاعل الإيجابي في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات اللازمة لمواطني البحر الأحمر.

من بين الإنجازات التي تحققت في عهد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في مجال الخدمة الصحية، توفير أجهزة طبية جديدة وتطوير المستشفيات الموجودة، بالإضافة إلى إقامة قوافل طبية لتوفير الرعاية الطبية للسكان في مختلف مدن المحافظة.

فمعدلات استقبال المستشفيات بالبحر الأحمر تزداد عامًا بعد عام بالتزامن مع التطوير الذى يعكس النشاط الكبير الذي شهدته المستشفيات وتركيزها على تلبية احتياجات المرضى.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير خدمات طبية متنوعة في المحافظة، حيث تم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية وعلاج الأمراض الشائعة وتم توفير العديد من الخدمات الأخرى مثل العلاج الطبيعي والأشعة التشخيصية والتحاليل المختبرية المتقدمة.

مشكلات مزمنة تم علاجها داخل المستشفيات فأصبح الاتجاه إلى القطاع الصحى الحكومى أكثر من الخاص، بفضل دقة وجودة الأجهزة الطبية ، وزادت ثقة أبناء البحر الأحمر فى الخدمة الصحية الحكومية وأصبحت محافظة البحر الأحمر تستقبل بعض حالات قوائم الانتظار من المحافظات المجاورة لإجراء عمليات دقيقة في تخصصات هامة كالعظام مثلًا.

ولم يتبقَ على حلم أهالي البحر الأحمر بتوفير قسم للقسطرة القلبية والحالات الحرجة سوى شهرين طبقًا لتصريحات مسئولين بـ صحة البحر الأحمر ليتحقق الحلم بتوفير خدمة صحية كاملة لأبناء البحر الأحمر ويبقى وجود كلية طب بجامعة الغردقة الذى صدر قرار جمهورى بإنشائها هو الدافع الأقوى لإنشاء مستشفى جامعى يُقدّم كل ما هو جديد ويرفع من الخدمة الصحية وجودتها .