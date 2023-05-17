إنتر يفوز مجددا على ميلان ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

لأول مرة منذ 2010..

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الأول منذ 2010.

ووفقا للتقرير، وهذا النهائي السادس لإنتر في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال والأول في 13 عامًا، وتحديدا منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الالماني عام 2010.

بلغ إنتر الايطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.