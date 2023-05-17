عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يسلم 50 فتاة مقبلة على الزواج منح مادية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، ٥٠ فتاة يتيمة مقبلة علي الزواج منح مادية لاتمام الزفاف ولرفع المعاناة عن الأسر الاولي بالرعاية، وبلغت قيمة المنح المادية مليون جنية، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للاسر الاولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة ، خلال كلمته علي سعي الدولة المصرية بمختلف قياداتها وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم المجتمع المدنى ورجاله، لتوفير كل ما هو أفضل لحياة المواطنين مشيراً الي ان مبادرة اليوم بتيسير سبل الزواج علي فتيات المحافظة أحد تلك المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع المصرى وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج وتكوين الأسر وتسهيل سبل المعيشة لإخراج جيل جديد يكون خير داعم لجهود بلده وخططها التنموية . 

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم .

كما وجه المحافظ رساله الي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا .

IMG20230517115223
IMG20230517115223
IMG20230517114721
IMG20230517114721
IMG20230517113705
IMG20230517113705
IMG20230517113703
IMG20230517113703
IMG20230517112855
IMG20230517112855
IMG20230517112822
IMG20230517112822
أحمد راشد محافظ الجيزة التضامن الاجتماعي الحالات الإنسانية الجمعيات الأهلية الدعم للأسر الأولى بالرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دعم المجتمع المدني صناع الخير للتنمية مؤسسات المجتمع المدني محافظ الجيزة مصاريف الزواج مقبلات علي الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

موضوعات متعلقة

لتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.. الشباب والرياضة بالجيزة تكرّم المُتميزين|صور

محافظ الجيزة يستقبل المعزيين في وفاة تيسير عبدالفتاح بمسجد الحامدية الشاذلية

إعلان الفائزين بوظيفة تربي ومساعد تربي في محافظة الجيزة

الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة بنادي أعضاء التدريس بجامعة القاهرة

فيما يفكر الشباب.. ملتقى للحوار الوطني بالواحات البحرية في الجيزة|شاهد

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنظم حفلها السنوي لتكريم المتميزين .. غدا

اقضوا على العشوائية | مواطنو العياط يتساءلون عن موعد تسليم السوق الحضاري

رفع 200 طن مخلفات بمركز أبو النمرس في الجيزة.. شاهد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لن أعود للزمالك إلا بحكم قضائي يمحو عار لقب المعزول

السيسي يبحث مع رئيس شركة أباتشي الأمريكية تطورات البترول والغاز

رئيس بولندا: قدمنا جميع مقاتلات ميج-29 التي لدينا لـ أوكرانيا

الانتخابات التركية.. ماذا يخبئ أردوغان للمعارضة بجولة الإعادة

الذهب يعود لسابق عهده| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟.. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

فيديو

زلزال كبير يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار

سعرها ومواصفاتها وهل تصدرها للخارج؟.. تفاصيل أول سيارة مغربية الصنع

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ