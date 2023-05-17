محافظ الجيزة يسلم 50 فتاة مقبلة على الزواج منح مادية

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، ٥٠ فتاة يتيمة مقبلة علي الزواج منح مادية لاتمام الزفاف ولرفع المعاناة عن الأسر الاولي بالرعاية، وبلغت قيمة المنح المادية مليون جنية، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للاسر الاولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة ، خلال كلمته علي سعي الدولة المصرية بمختلف قياداتها وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم المجتمع المدنى ورجاله، لتوفير كل ما هو أفضل لحياة المواطنين مشيراً الي ان مبادرة اليوم بتيسير سبل الزواج علي فتيات المحافظة أحد تلك المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع المصرى وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج وتكوين الأسر وتسهيل سبل المعيشة لإخراج جيل جديد يكون خير داعم لجهود بلده وخططها التنموية .

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم .

كما وجه المحافظ رساله الي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا .

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