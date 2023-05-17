أبو الغيط: اشتعال الصراع العسكري في المدن والشوارع السودانية يدمي القلوب العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نتشبث بالمصالح الدولية لوطننا كبوصلة هادئة لمواقفنا ، وهذا ما فعلته جامعتنا العربية بعد يبان اندلاع الحرب في أوكرانيا وعلينا الاستمرار في التعامل والحركة ككتلة موحدة تنسق في المواقف ، وتتحدث بلسان واحد وهذا ما يعطي موقفنا وزنا في المنطقة ويكفينا شرور الاستقطاب في الصراعات الدولية.

وأضاف “أبو الغيط” خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للقمة العربية بجدة، أن الصورة خلال الشهور الماضية في المنطقة مختلطة فيوجد بعض المؤشرات المطمئنة بجانب مخاطر تثير قلقنا الشديد في السودان للأسف اندلعت معارك مسلحة لا نعلم مدى خطورتها على شعب السودان الذي روع ابنائه وواجه الموت والتشريد في معارك وصراعات لم يتسببوا فيها، ويؤثر هذا الصراع على استقرار دولة السودان ويزيد من اضطرابها ويؤدي لخلل في سلامتها الوطنية.

وتابع أن السودان بلد عربي مهم وإشتعال صراع العسكري في المدن والشوارع يدمي القلوب العربية ونحن نعتبر قمة جده فرصة من اجل وضع حد للمظاهر المسلحة كخطوه اولى نحو إستعادة الهدوء.