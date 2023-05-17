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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالتي الأخيرة .. عمران خان يعلن تطويق الشرطة الباكستانية لمنزله

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الباكستانية حاصرت منزله.

وكتب عمران خان، على وسائل التواصل الاجتماعي، “ربما كانت هذه رسالتي الأخيرة قبل اعتقال آخر.. الشرطة طوقت منزلي”.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها توقيفه ثم الإفراج عنه لاحقا.

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

بعد بطلان توقيف عمران خان.. الشرطة: سنعتقله مجددا

وقال عمران خان، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور: "لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة.. ينبغي انتزاعها. ينبغي التضحية من أجلها".

وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

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