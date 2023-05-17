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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني ينشر فيديوهات للقائد العام للقوات المسلحة وسط جنوده في الميدان

صدى البلد

نشر الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عدة صور وفيديوهات، للقائد العام للقوات المسلحة وسط جنوده في الميدان.

وجاءت الصور عبر الصفحة الرسمية للجيش السوداني على فيسبوك ، وعلق الجيش السوداني :"المقاتل، القائد العام للقوات المسلحة -وسط جنوده في الميدان".

الميليشيا مستمرة في الانتهاكات.. بيان جديد لـ الجيش السوداني

وكشف الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في عموم البلاد، عدا أجزاء من العاصمة القومية.

وحسب بيان القوات المسلحة السودانية، جرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم، كما وجهت القوات المسلحة ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

وأضاف أن عناصر من الجيش السوداني نصبت كمائن ناجحة ضد متحركات للمليشيا المتمردة في شمال بحري، والتي دمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، وتم القبض والقضاء على عدد من القناصين، كما ألقت القبض على 60 متمردًا في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

وأكد أن المليشيا المتمردة ما زالت مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات، حيث قاموا بنهب أموال وسيارات حكومية من مكتب كهرباء أبوحليمة بشمال بحري.

ولفت بيان القوات المسلحة إلى أنه جار رصد كل تحركات المليشيات داخل وخارج العاصمة، مشددًا على جاهزية الجيش للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية.

ونبه المواطنين بالتزام الحيطة والحذر وتفادي أماكن الاشتباكات وتجنب التعامل مع أي أجسام غريبة من مخلفاتها حرصا على سلامتهم.

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