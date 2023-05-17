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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الميليشيا مستمرة في الانتهاكات.. بيان جديد لـ الجيش السوداني

الجيش السوداني
الجيش السوداني

كشف الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في عموم البلاد، عدا أجزاء من العاصمة القومية.

وحسب بيان القوات المسلحة السودانية، جرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم، كما وجهت القوات المسلحة ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

وأضاف أنه تم نصب عناصر من الجيش السوداني كمائن ناجحة ضد متحركات للمليشيا المتمردة في شمال بحري، والتي دمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، وتم القبض والقضاء على عدد من القناصين، كما ألقت القبض على 60 متمردًا في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

وأكد أن المليشيا المتمردة ما زالت مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات، حيث قاموا بنهب أموال وسيارات حكومية من مكتب كهرباء أبوحليمة بشمال بحري.

ولفت بيان القوات المسلحة إلى أنه جاري رصد كل تحركات المليشيات داخل وخارج العاصمة، مشددًا على جاهزية الجيش للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية.

ونبه المواطنين بالتزام الحيطة والحذر وتفادي أماكن الاشتباكات وتجنب التعامل مع أي أجسام غريبة من مخلفاتها حرصا على سلامتهم.

وجددت القوات المسلحة الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة، والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ لأقرب  قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد ، كما تشير لاستعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل  المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم في حالة تسليمهم  بسلام.

الجيش السوداني السودان اشتباكات المليشيا المتمردة

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