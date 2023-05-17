محافظ جنوب سيناء: لدينا ثروة كبيرة من السياحة العلاجية لم تأخذ حقها

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أننا لدينا في مصر ثروة كبيرة من السياحة العلاجية ولكنها لم تأخذ حقها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من 1350 عين كبريتية تساعد على الشفاء من الأمراض.

وقال فودة، خلال تصريحات لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن مصر لديها كل المقومات حتى تتميز السياحة العلاجية، ونقوم بجهود كبيرة من خلال مؤتمرات للكشف عن اهمية تلك السياحة.

تقديم الدعم في هذا الملف

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستعانة بالدول الأجنبية في ملف السياحة العلاجية من رومانيا والنمسا وغيرهما من أجل تقديم الدعم في هذا الملف.

