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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات الخارجية من منصبه

استقالة وكيل وزارة
استقالة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات الخارجية من منص

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن كبير مسؤولي السياسات الخارجية في البنتاجون، كولين كال، سيتنحى عن منصبه هذا الصيف.

وقال أوستن في بيان: “منذ تعيينه، كان كال مستشارًا موثوقًا به وقائدًا حازمًا في مهمتنا لحماية المصالح الأمريكية، داخل البنتاجون وعبر الوكالات”.

وأعلن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” للسياسة الخارجية، أنه سيستقيل في منتصف يوليو.

واستقال العديد من مسؤولي إدارة بايدن أو أعلنوا عن خططهم للقيام بذلك في الأسابيع الأخيرة حيث يستعد الرئيس الأمريكي لمحاولة إعادة انتخابه.

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استجوب المشرعون الجمهوريون كال قبل عامين خلال جلسات الاستماع بسبب منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف الحزب الجمهوري بـ”حزب التطهير العرقي”.

وكتب السناتور الجمهوري، تيد كروز، في تغريدة علي “تويتر”، حول استقالة كال: “هذا يوم جيد لأمريكا”.

البنتاجون كال وزير الدفاع الامريكي أوستن إدارة بايدن

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