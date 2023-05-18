أغرب من الخيال.. بعد سنوات أب يعثر على طفلته بطريقة غريبة

في واقعة غريبة من نوعها وجد أب أبنته ابنته كايلا أونبيهاون البالغة من العمر التسع سنوات مرة أخرى بعد أن تعرف عليها ريان إسكيركا صاحب متجر في أشفيل بولاية نورث كارولينا في نهاية الأسبوع الماضي وتم القبض على الأم هيذر أونبيهاون والتي تبلغ من العمر 40 عامًا .

هربت الأم بالطفلة لسنوات ، والتي قامت باختطاف طفلتها والتي كان لديها حق الزيارة وقت اختطاف طفلتها، والتي تعد محتجزة بكفالة بقيمة 250 ألف دولار.

ونشر مركز الأطفال المفقودين بعض النداءات على الإنترنت وذلك بعد اختفائها مع صور رقمية لما يمكن أن تبدو عليه الآن وقد تعرف صاحب متجر على الطفلة في حلقات البرنامج الوثائقي Unsolved Mysteries على نتفليكس وعبر الأب عن سعادته بالعثور على ابنته،