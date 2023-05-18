ميدو: تصريحات وزير الرياضة السابق بشأن الزمالك أصابتني بالصدمة

وجه أحمد حسام ميدو رسالة قوية بشأن تصريحات خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق بشأن نادي الزمالك.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه شعر بالصدمة من تصريحات خالد عبد العزيز وهو مسؤول سابق بأندية كبرى مثل نادي الصيد ووزير سابق للرياضة.

وأضاف:" خالد عبد العزيز يرى أن اللجان المعينة ستكون طوق نجاة للزمالك وهو أمر غريب للغاية من مسؤول أدار الرياضة المصرية ولا أفهم كيف يدار نادي كبير بهذا الأسلوب؟".

وتابع:" هذه اللجان هي التي أقحمت الزمالك والرياضة المصرية في أزمات قانونية لدرجة أنني أفكر في إنشاء مكتب متخصص للاستشارات القانونية الرياضية بسبب كثرة أزمات الرياضة المصرية".

