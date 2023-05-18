نائب وزير الآثار يستعرض آخر جهود الدولة في جذب السياحة

كشفت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن آخر جهود الدولة في جذب السياحة، مشيرا إلى أن من يضع الخريطة السياحية هو الطلب على الخدمات السياحية، ودور الدولة المصرية هي إظهار الأماكن السياحية المتميزة لتكون جاذبة للشركات السياحية.

أضافت غادة شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن نعمل بشكل كبير على مسارات العائلة المقدسة ونهتم بكل التفاصيل للترويج لهذا النوع من السياحة.

وتابع الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن لدينا مقترح ندرسه لتطوير منظومة النقل، من أجل زيادة أعداد الأتوبيسات السياحية والميكروباصات وغيرها.

