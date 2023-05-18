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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق قوي من أحمد عيد عبد الملك على أداء الزمالك مع أوسوريو

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، لا يعرف مراكز اللاعبين حتى الآن، ويقوم بالدفع بهم في غير أماكنهم داخل المستطيل الأخضر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سمعت كلام كثير عن أوسوريو في التدريبات، ولكن لا أرى أي شئ يتم تنفيذه في المباريات، والفريق افتقد كثيرا لمحمد عبدالغني الذي يستطيع بدء اللعب بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك في الموسم الماضي كان يفوز بفضل الفوارق الفنية، وكان معظم اللاعبين في أفضل حالاتهم مع تألق الشباب مثل نيمار وحسام عبدالمجيد، مع تألق بن شرقي وزيزو وغيرهم، لكن حاليا اللاعبون يخافون من التمرير ويتخلصون من الكرة، وزيزو غاب عنه التوفيق في الفترة الماضية".

وواصل: "أرقام زيزو هذا الموسم مرتفعة للغاية بـ19 مساهمة تهديفية، رغم أن مستوى فريق الزمالك متراجع فنيا".

وأتم: "لابد أن يكون للاعبين الكبار في الزمالك دور كبير، في لم شمل زملائهم وتجميع اللاعبين مرة أخرى من أجل تحسين النتائج".

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