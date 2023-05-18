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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لمداواة جراحه أمام أسوان في الدوري الممتاز.. الليلة

الزمالك ضد أسوان
الزمالك ضد أسوان - أرشيفية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسون، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك، بقيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى مداواة جراحه بالفوز على أسوان في مباراة اليوم وتقليص الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثالث.

كان الزمالك سقط أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، في مسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، ومحمود شبانة، ومصطفى الزناري، ومحمد طارق، وحاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد أشرف "روقا"، ومحمد حسام "بيسو"، وسيف جعفر، وسيد عبد الله "نيمار"، وأحمد بلحاج، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو"، وإبراهيما نداي، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، وسامسون أكينولا.

في المقابل، يستهدف فريق أسوان تأكيد تفوقه على الزمالك هذا الموسم، بخطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد تماما عن منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن أسوان فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول.

وجاءت قائمة أسوان كالآتي: عمرو حسام، وإسلام سليمان، وعلى فتحى، ومحمد عطوة، وأحمد كاستيلو، وديلسون كامونى، وإسلام جمال، والحسينى سمير، وأحمد دحروج، وميدو مصطفى، وعبد الرسول، ومحمد عنانى، ورافائيل، وأحمد بلية، وعماد فتحي، ومحمد مرسي، وبلال السيد، وأحمد أشرف، وأحمد خالد، ومحمد جدو، وحسام عرفات، ومحمد ميسي، وأحمد حمودي، وسعودى، ومحمود فهمى، ومحمد حمدى زكي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

الزمالك أسون الدوري أوسوريو الاسماعيلي

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