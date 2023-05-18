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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظمه جامعة القاهرة.. البيئة تشارك بفعاليات مؤتمر التميز في الصيدلة

صدى البلد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة بالعمل على نشر الوعي البيئي لتحقيق المفهوم الشامل للإستدامة البيئية، شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية في فعاليات مؤتمر التميز في الصيدلة الذى عقد تحت عنوان "رؤية مصر للرعاية الصحية 2030" والذي تنظمه كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من كلٍ من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، جامعة لوبلين الطبية ببولندا، جامعة بورتو بالبرتغال، هيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP)، وذلك خلال  في الفترة من ١٤ حتى ١٥ مايو الجارى.

وقامت وزارة البيئة بتنفيذ جناحاً متخصصاً يعرض المشروعات البيئية والتي تهدف إلي تحقيق الاستدامة في كافة المجالات تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتم توزيع مجموعة من الكتيبات والبورشورات الخاصة بمشروعات ( إدارة المخلفات الصلبة _مشروع ايكو ايجيبت _مشروع الطيور الحوامة) وقد تم توزيع مجموعة من الشنط القماش ضمن المبادرة  الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك بهدف رفع ثقافة الوعي البيئي لدي كافة فئات المجتمع.

كما شاركت الوزارة فى تحكيم المسابقة الطلابية بالملتقي التوظيفي عن الافكار المبتكرة الداعمة للاستدامة في مجال صناعة  الدواء من خلال قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.

ومن ناحية أخرى أقامت وزارة البيئة  معرضاً لعرض المشروعات البيئية الموجودة بالوزارة وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء  بالمركز الاوليمبي بالمعادي، وذلك تحت رعاية السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبالتعاون مع رئاسة حي المعادي والمجلس الوطني للشباب.

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