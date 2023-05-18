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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرية أمن القاهرة تكشف لغز العديد من وقائع السرقة وتضبط مرتكبيها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لغز العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر"، واعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بارتكاب 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (له معلومات جنائية)، أمكن ضبطه وبحوزته جميع المسروقات.

وتم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما “2 غطاء بلوعة صرف صحى مجهولي المصدر – 2 مفتاح”، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال شروع اثنين منهم بسرقة دراجة نارية واستقلال الثالث سيارة "ملك والده"، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهم، اعترفوا بشروعهم فى سرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفوا بحيازتهم السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وفي حدائق القبة، تبلغ لقسم الشرطة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وجهاز لاب توب "مجهول المصدر".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

وبتطوير مناقشته، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة"، وكذا ارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

امن القاهرة تشكيل عصابى مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة وقائع سرقة

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