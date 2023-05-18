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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة مراهقات مع راكب في قطار تشعل السوشيال في استراليا

خناقة
خناقة

انتشر منذ ساعات قليلة مقطع فيديو قصير لخناقة بين ثلاث ركاب حديثي السن على متن احد القطارات الاسترالية في رحلته الى مدينة سيدني. 
 

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وبحسب ديلي ستار البريطانية، تم تصوير فتاتين في سن المراهقة في شجار عنيف مع راكب آخر بين محطة ريجنتس بارك ومحطة بيرالا، سيدني ، أستراليا في 16 مايو.

ويظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع في سيدني بأستراليا ، والذي وقع في الدقائق بين محطة ريجنتس بارك ومحطة بيرالا بعد ظهر الثلاثاء16 مايو، ثلاثة ركاب يتقاتلون في الممر بين صفوف المقاعد.


وشهد المقطع أحد الركاب وهو يلقي اللكمات على فتاتين تبلغان من العمر 15 عاما قبل أن تسقط على الأرض.

تجنبت بصعوبة ضرب رأسها على حافة المقعد قبل أن تمسكها إحدى تلميذات المدرسة من مؤخرة العنق.

ثم دفعت المراهقة الراكبة للأسفل في مقعدها قبل أن يبدو أنها سقطت على الأرض بين صفين من المقاعد.

وبمجرد وصول القطار إلى محطة بيرالا ، أفادت التقارير أن المراهقين فروا من القطار.

وتزعم الشرطة أن الحادث بدأ كمشادة قبل أن تعتدي الفتيات المراهقات على الراكب.

ومنذ ذلك الحين ، تحدث الضباط إلى فتاتين تبلغان من العمر 15 عامًا وتم إصدار تحذير لإحدىهما.

القطارات سيدنى فيديو ركاب خناقة

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