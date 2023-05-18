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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لبحث أوجه التعاون..محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية دور هيئة الإسعاف في مشاركة الجهاز التنفيذي بكافة الأحداث والفاعليات التي تشهدها المحافظة، مشيداً بجهود رجال هيئة الإسعاف بالشرقية وما يقدمونه من أداء متميز وواجب ومسؤولية إنسانية تجاه المرضي والمصابين فهم يمثلون حائط الصد في مواجهه الحوادث والأخطار ويعملون على إنقاذ أرواح المواطنين ويقدمون خدمات جليله في استقبال الجرحى والمصابين ومد يد العون لهم في تقديم الدعم الصحي والمعنوي لحين تماثلهم للشفاء.

 

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومرفق الإسعاف في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان والمهندسة نهي العزازي مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة خطة عمل مرفق الإسعاف والنقاط الاسعافية الجديدة التي تم انشائها بالمحافظة وسبل تطوير ورفع كفاءة النقاط القائمة للارتقاء بالمنظومة الاسعافية والطبية بما يتماشى مع نهج الدولة الرامي لتقديم خدمات الإسعاف للمرضي ترقى للمستوى العالمي.

 

أشاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمجهودات محافظ الشرقية نحو تطوير مرفق الاسعاف وانشاء مقر جديد للمرفق بمدينة الزقازيق لتحسين مستوى الخدمات الإسعافية ولضمان سرعة وصول رجال الإسعاف فور تلقي البلاغات والاستغاثات وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات العلاجية للمصابين.

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بينما أكد محافظ الشرقية أهمية دور رجال الإسعاف في المنظومة الصحية وسرعة التعامل مع البلاغات والاستغاثات المقدمة من المرضي والمصابين والتوجه بهم لأقرب مستشفي لتلقي الخدمة العلاجية اللازمة، مؤكدا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمرفق الإسعاف وتلبية الاحتياجات اللازمة لتطوير منظومة العمل به في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية الدروع التذكارية تقديرا لدور كل منهما في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

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