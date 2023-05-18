عضو الصناعات المعدنية: لا بد من وضع حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتوقفة..فيديو

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع المتوقفة والمتعثرة وشبه المتوقفة عن العمل، من الملفات الهامة، خاصة مع ضرورة العمل على وضع حلول عاجلة لإنقاذ تلك المصانع.

وقال الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أنه سيتم عمل مناقشات هامة، لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل بالحوار الوطني.

إقامة مصانع جديدة

وتابع: تلك المصانع ثروة هامة للدولة المصرية، مؤكدا أنه لو تمت إعادة تشغيل تلك المصانع، سيكون أفضل من إقامة مصانع جديدة.