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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعدام 3 أشخاص.. نداء مهم من أمريكا إلي إيران

أمريكا وايران
أمريكا وايران

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إيران إلى عدم تنفيذ عمليات إعدام لثلاثة أشخاص فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انتشرت بعد وفاة شابة كردية إيرانية العام الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن “إعدام ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي سيكون إهانة لحقوق الإنسان”.

وفي وق تسابق، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على إسرائيل قبل أسابيع قليلة فكرة الانخراط في التخطيط العسكري المشترك فيما يتعلق بـ إيران.

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وحسب “أكسيوس”، قال المسؤولون الأمريكيون إن الاقتراح غير مسبوق ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير.

وأشار الموقع الأمريكي، إلي أن المسؤولين الإسرائيليين تعاملوا مع الاقتراح بشك، خوفًا من أنه قد يتسبب في ”تقييد يدي إسرائيل” من اتخاذ إجراءات ضد إيران، خاصة منشآتها النووية، إذا اعترضت الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول أمريكي أن الاقتراح لا يتعلق بالتخطيط لأي نوع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد البرنامج النووي الإيراني.

الخارجية الأمريكية باتيل أمريكا ايران

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