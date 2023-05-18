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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رفض محسن جابر .. أول تعليق من عمرو مصطفى على تقديم أغنية بصوت أم كلثوم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى ان مشروعه بالذكاء الاصطناعي مزال قائم بالرغم من رفض المنتج محسن جابر وتهديده بمقاضاته بعد اعلانه تقديم اغنية بصوت ام كلثوم مستخدمًا الذكاء الاصطناعي.

وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، : “ مشروع احياء التراث قائم ولكن بدون استخدام صوره او اسم اي شخص .. وذلك حفاظا علي حقوق الاخرين”.

 

يذكر أن أكد المنتج الكبير محسن جابر، أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال إسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

 وأضاف جابر فى بيان صحفي: لا يجوز تشويه التراث الخاص بالسيدة أم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي، تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية.


 ويقول مؤلف الأغنية، المعروف باسم جوست رايتر (ghostwriter)، إن الأغنية تم إنشاؤها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي تم برمجته على الأصوات الموسيقية.

 

 

 

 وعلى الفور قامت مجموعة يونيفرسال الموسيقية (Universal Music Group) - إحدى أكبر شركات الموسيقى في العالم، والتي تمثل كل من النجوم العالميين دريك، وأريانا غراندي، وهاري ستايلز، بارسال إنذارا إلى منصات بث الموسيقى، طلبت منهم عدم السماح لبرامج ومنصات الذكاء الصناعي من استخدام منصاتهم لأغنيات الذكاء الصناعي وطلبوا إزالة الأغنية فورا.


 وأثارت قضية حقوق الملكية الفكرية، على ضوء تطور الذكاء الاصطناعى، وطالبت الشركة بتعويض مالى كبير.

 

 ويؤكد المنتج محسن جابر أنه الأن بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإيقاف أى مهزلة أو عبث فى صوت أم كلثوم، فأم كلثوم رمز كبير لا يجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو العبث به.

 

عمرو مصطفى يقدم أغنية بصوت أم كلثوم

وخلال الساعات الماضية، أعلن الفنان عمرو مصطفي تقديم أغنية جديدة من ألحانه، ومن غناء الفنانة الراحلة أم كلثوم، عن طريق خاصية الذكاء الاصطناعي ، وهو الأمر الذى جعل المنتج محسن جابر فى اصدار بيان للتحذير من استخدام صوت كوكب الشرق حيث أن هناك حقوق  أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

 

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عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى الذكاء الاصطناعي الإنستجرام السيدة أم كلثوم

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