التنمية المحلية: نتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظات المنيا- الغربية -سوهاج، بمشاركة كوريا الجنوبية.



وقال “خالد قاسم” في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، ترجمنا الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية من خلال استقدام تكنولوجيا متطورة في معالجة المخلفات الصلبة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، نستهدف تدشين تكنولوجيا جديدة في المستقبل بالشراكة مع كوريا الجنوبية، من بينها منتجات تسمى وقود المرفوضات rpf تعوض الفحم بمصانع الأسمنت الذي يضغط على ميزان المدفوعات للدولة ويقلل من ثاني أكسيد الكربون وانبعاثاته، ويحافظ على ثروة مصر من الموارد الطبيعة من الأراضي، موضحا أن الوزارة تستهدف استقدام تكنولوجيا أكثر تطورا بهدف نقلها وتوطينها في الدولة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة.